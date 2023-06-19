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Власова Евдокия Мироновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1812 ст.

Отец: Власов Мирон Власович

Мать: Власова Евдокия Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.10.1833 ст.

Муж: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1834 ст.

Дочь: Петрова Пераскева Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1836 ст.

Дочь: Петрова Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1838 ст.

Сын: Петров Моисей Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1839 ст.

Сын: Петров Михаил Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.

Дочь: Петрова Софья Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1844 ст.

Сын: Петров Петр Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1846 ст.

Сын: Петров Андрей Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1848 ст.

Дочь: Петрова Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1851 ст.

Сын: Петров Агафон Захарович

Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно