Власова Евдокия Мироновна
Место рождения
Дата рождения04.03.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1812 ст.
Отец: Власов Мирон Власович
Мать: Власова Евдокия Титовна
Бракосочетание
08.10.1833 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1834 ст.
Дочь: Петрова Пераскева Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1836 ст.
Дочь: Петрова Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1838 ст.
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1839 ст.
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1841 ст.
Дочь: Петрова Софья Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1844 ст.
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1848 ст.
Дочь: Петрова Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1851 ст.
Отец ребёнка: Петров Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно