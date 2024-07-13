Власова (Захарова) Евдокия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Захарова) Евдокия Иоанновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Осипов Иван Захарович

Мать: Захарова (Осипова) Екатерина Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1834 ст.

Муж: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1834 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1839 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1841 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1847 ст.

Дочь: Власова (Емельянова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1854 ст.

Сын: Власов (Емельянов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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