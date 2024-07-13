Власова (Захарова) Евдокия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Власова (Емельянова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Дочь: Власова (Емельянова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Сын: Власов (Емельянов) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Власов (Миронов) Михаил Емельянович