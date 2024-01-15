Семёнов (Посконин) Яков Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Василий Семёнов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федосья Яковлева

Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Семёнов (посконин) Яким Яковлев

Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева

Смерть
1773
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