Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Василий Семёнов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федосья Яковлева
Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семёнов (посконин) Яким Яковлев
Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Семёнова (посконина) Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1773