Василий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1717

Сын: Семёнов (Посконин) Сергей Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1723

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Васильева

Мать ребёнка: ?

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1753

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