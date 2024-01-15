Василий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1753
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1717
Сын: Семёнов (Посконин) Сергей Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1723
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Парасковья Васильева
Мать ребёнка: ?
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1753