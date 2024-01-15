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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1747

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Семёнов (посконин) Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Рождение ребёнка
1717

Сын: Семёнов (посконин) Сергей Васильев

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Парасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Семёнов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1747
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