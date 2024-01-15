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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Семёнов (посконин) Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
1717
Сын: Семёнов (посконин) Сергей Васильев
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Парасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Семёнов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
До 1747