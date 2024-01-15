Семёнова (Посконина) Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семёнов (Посконин) Яким Яковлев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Матрёна Яковлева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев
Смерть
Неизвестно