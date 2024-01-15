Семёнова (Посконина) Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Посконина) Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Семёнов (Посконин) Яким Яковлев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Матрёна Яковлева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Яков Васильев

Смерть
Неизвестно

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