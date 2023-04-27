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Бабаев Федор Карпович

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

Около 1744 ст.

Дата смерти

21.03.1828 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.

Отец: Бабаев Карп Яковлевич

Мать: не указана

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа: острога: Окуневский; селений: Введенское, Кислянское, Линевское за 1781 г. // ОГАОО Фонд №173, опись №15, дело №2, стр. 127
Рождение ребёнка
09.05.1774 ст.

Сын: Бабаев Исай Федорович

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Троицкого заказа …селений: Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 36, стр. 76.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Бабаев Никита Федорович

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 99.
Рождение ребёнка
23.04.1779 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1780 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 83, стр. 71.
Рождение ребёнка
31.10.1781 ст.

Сын: Бабаев Стахей Федорович

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1781 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 90, стр. 196.
Рождение ребёнка
05.11.1782 ст.

Сын: Бабаев Порфирий Федорович

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 198.
Рождение ребёнка
03.09.1785 ст.

Сын: Бабаев Феклист Федорович

Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, стр. 295.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Евдокия Алексеевна

Смерть
21.03.1828 ст.
Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга 1828 год
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