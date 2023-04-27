Бабаев Федор Карпович
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смерти21.03.1828 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1744 ст.
Отец: Бабаев Карп Яковлевич
Мать: не указана
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа: острога: Окуневский; селений: Введенское, Кислянское, Линевское за 1781 г. // ОГАОО Фонд №173, опись №15, дело №2, стр. 127
Рождение ребёнка
09.05.1774 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Троицкого заказа …селений: Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 36, стр. 76.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.03.1778 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 99.
Рождение ребёнка
23.04.1779 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
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Рождение ребёнка
13.06.1780 ст.
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1780 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 83, стр. 71.
Рождение ребёнка
31.10.1781 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1781 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 90, стр. 196.
Рождение ребёнка
05.11.1782 ст.
Сын: Бабаев Порфирий Федорович
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 198.
Рождение ребёнка
03.09.1785 ст.
Мать ребёнка: Бабаева Евдокия Алексеевна
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, стр. 295.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1828 ст.
Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга 1828 год