Бабаев Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабаев Никита Федорович

Бабаев Никита Федорович

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

28.05.1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1776 ст.

Отец: Бабаев Федор Карпович

Мать: Бабаева Евдокия Алексеевна

Метрическая книга Тобольской епархии Воскресенского заказа Кислянского села за 1776 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 62, Лист 98.
Крещение
29.05.1776 ст.
Восприемники: той же деревни (Борина) крестьянин Ефим Шибанов, Савы Пелменева жена его Анна Васильевна // Метрическая книга Тобольской епархии Воскресенского заказа Кислянского села за 1776 г. // ОГАО... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.