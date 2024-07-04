Бабаев Никита Федорович
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения28.05.1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1776 ст.
Отец: Бабаев Федор Карпович
Метрическая книга Тобольской епархии Воскресенского заказа Кислянского села за 1776 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 62, Лист 98.
Крещение
29.05.1776 ст.
Восприемники: той же деревни (Борина) крестьянин Ефим Шибанов, Савы Пелменева жена его Анна Васильевна // Метрическая книга Тобольской епархии Воскресенского заказа Кислянского села за 1776 г. // ОГАО... Показать все
Смерть
Неизвестно