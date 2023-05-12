(Бабаева) Евдокия Федоровна
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения01.03.1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1778 ст.
Отец: Бабаев Федор Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 99.
Крещение
07.03.1778 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники крестьянин деревни Борина Ефим Шибанов и крестьянина Савы Пелменева жена Анна Васильевна. Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // О... Показать все
Смерть
Неизвестно