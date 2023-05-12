(Бабаева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабаева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

01.03.1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1778 ст.

Отец: Бабаев Федор Карпович

Мать: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 99.
Крещение
07.03.1778 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники крестьянин деревни Борина Ефим Шибанов и крестьянина Савы Пелменева жена Анна Васильевна. Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // О... Показать все
Смерть
Неизвестно
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