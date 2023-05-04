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Бабаев Карп Яковлевич

Место рождения

Окулова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1705 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1655 по 1664 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
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Место
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Рождение
Около 1705 ст.

Отец: Бабаев Яков Кондратьевич

Мать: Бабаева Домна

Окулова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Сибирская губерния: Тобольский уезд: Переписная книга переписи тобольского «по выбору» дворянина Василия Савича Турского 1710 г. // РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 1-372.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Бабаев Федор Карпович

Мать ребёнка: не указана

Борина, Курганский округ, Уральская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа: острога: Окуневский; селений: Введенское, Кислянское, Линевское за 1781 г. // ОГАОО Фонд №173, опись №15, дело №2, стр. 127
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Дочь: (Бабаева) Татьяна Карповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бабаев Илья Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: (Бабаева) Васса Карповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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