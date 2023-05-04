Бабаев Карп Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1705 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705 ст.
Отец: Бабаев Яков Кондратьевич
Мать: Бабаева Домна
Сибирская губерния: Тобольский уезд: Переписная книга переписи тобольского «по выбору» дворянина Василия Савича Турского 1710 г. // РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 1-372.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Мать ребёнка: не указана
Борина, Курганский округ, Уральская область
Духовные росписи церквей Воскресенского заказа: острога: Окуневский; селений: Введенское, Кислянское, Линевское за 1781 г. // ОГАОО Фонд №173, опись №15, дело №2, стр. 127
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Дочь: (Бабаева) Татьяна Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Бабаев Илья Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: (Бабаева) Васса Карповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно