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Бабаев Илья Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Бабаев Карп Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1774 ст.

Жена: Бабаева Феодосья Егоровна

Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрические книги церквей Троицкого заказа …селений: Кислянского за 1774 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 36, стр. 82.
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Духовные росписи церквей Тобольской епархии крепости Верхнеуральской; селений: Долговского, Кислянского; слободы Таловской за 1777 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 55, стр. 106.
Рождение ребёнка
16.04.1778 ст.

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 101.
Восприемник
09.12.1778 ст.
Крестная дочь - Анна Дмитриевна Андреевских. Метрические книги церквей селений:… Кислянского, Чумляцкого, Птичьего, Линевского за 1778 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 67, стр. 107.
Рождение ребёнка
28.11.1779 ст.

Сын: Бабаев Степан Ильич

Мать ребёнка: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа селений: Кислянского … за 1779 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 73, стр. 71.
Рождение ребёнка
25.06.1782 ст.

Дочь: Феврония Ильинична

Мать ребёнка: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1782 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 91, стр. 193.
Рождение ребёнка
24.08.1783 ст.

Дочь: Фекла Ильинична

Мать ребёнка: Бабаева Феодосья Егоровна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинского заказа…селений: Кислянского…за 1783 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 96, стр. 38.
Смерть
Неизвестно
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