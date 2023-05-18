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Бабаев Феклист Федорович

Место рождения

Борина, Юргамышский район, Курганская область

Дата рождения

03.09.1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1785 ст.

Отец: Бабаев Федор Карпович

Мать: Бабаева Евдокия Алексеевна

Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, Лист 278.
Крещение
03.09.1785 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Стефан Губин и Федосья Колесникова. В церкви // Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, Лист 278.
Смерть
Неизвестно
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