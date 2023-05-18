Бабаев Феклист Федорович
Место рожденияБорина, Юргамышский район, Курганская область
Дата рождения03.09.1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1785 ст.
Отец: Бабаев Федор Карпович
Борина, Юргамышский район, Курганская область
Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, Лист 278.
Крещение
03.09.1785 ст.
Кислянское, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Восприемники: Стефан Губин и Федосья Колесникова. В церкви // Метрические книги церквей Челябинской округи… за 1785 г. // ОГАОО Фонд № 173, опись № 11, дело № 114, Лист 278.
Смерть
Неизвестно