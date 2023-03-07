Мальгин Пётр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Федор
Мать: Мальгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаурина Лида
Мать ребёнка: Мальгина Милодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Александр
Мать ребёнка: Мальгина Милодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Геннадий
Мать ребёнка: Мальгина Милодора
Смерть
Неизвестно
Прожил 103года