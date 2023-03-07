Мальгин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальгин Пётр

Мальгин Пётр

avatar

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Федор

Мать: Мальгина Ольга

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаурина Лида

Мать ребёнка: Мальгина Милодора

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Александр

Мать ребёнка: Мальгина Милодора

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Геннадий

Мать ребёнка: Мальгина Милодора

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Прожил 103года
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close