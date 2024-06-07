Шанаурина (Мальгина) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шанаурина) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шанаурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шанаурина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шанаурин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаурин Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Шанаурин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шанаурин Николай
Рождение ребёнка
12.11.1951
Сын: Шанаурин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шанаурин Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно