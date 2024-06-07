Шанаурина (Мальгина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурина (Мальгина) Лидия Петровна

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1925

Отец: Мальгин Пётр Федорович

Мать: Мальгина (Сосновских) Милодора Асавиновна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шанаурина) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шанаурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шанаурина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шанаурин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаурин Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Шанаурин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаурин Николай

Рождение ребёнка
12.11.1951

Сын: Шанаурин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шанаурин Николай

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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