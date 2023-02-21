Шанаурин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Шанаурина Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаурин Александр

Мать ребёнка: Шанаурина Лида

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаурин Валентин

Мать ребёнка: Шанаурина Лида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Шанаурина Лида

Смерть
Неизвестно
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