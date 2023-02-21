Шанаурин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Шанаурина Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаурин Александр
Мать ребёнка: Шанаурина Лида
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаурин Валентин
Мать ребёнка: Шанаурина Лида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Шанаурина Лида
Смерть
Неизвестно