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Мальгина дочь Петровна
Мальгина дочь Петровна
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Место рождения
Старое Галишево
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
14.05.1923
Пол
Женский
Отец
Мальгин Пётр Федорович
Около 1896 г.р.
Мать
Мальгина (Мальгина) Милодора Асавиновна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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Биография
Биография
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Рождение
14.05.1923
Отец:
Мальгин Пётр Федорович
Мать:
Мальгина Милодора Асавиновна
Старое Галишево
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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