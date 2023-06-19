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Мальгина дочь Петровна

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

14.05.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1923

Отец: Мальгин Пётр Федорович

Мать: Мальгина Милодора Асавиновна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния