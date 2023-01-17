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Мальгин Федор

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мальгин Тимофей

Мать: ?

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мальгина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышина Апполинария

Мать ребёнка: Мальгина Ольга

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Пётр

Мать ребёнка: Мальгина Ольга

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Ирбитская заготконтора, сборщик утильсырья
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Игнатий

Мать ребёнка: Мальгина Ольга

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно | После раскулачивания, его увели и больше его никто не видел. При аресте бросил кошелек в щель под крыльцо. В нем было только святое письмо(Воспоминая б.Жени)
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