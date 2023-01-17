Мальгин Федор
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Мальгин Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мальгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышина Апполинария
Мать ребёнка: Мальгина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Пётр
Мать ребёнка: Мальгина Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Ирбитская заготконтора, сборщик утильсырья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Игнатий
Мать ребёнка: Мальгина Ольга
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно | После раскулачивания, его увели и больше его никто не видел. При аресте бросил кошелек в щель под крыльцо. В нем было только святое письмо(Воспоминая б.Жени)