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Мальгин Игнатий

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Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Федор

Мать: Мальгина Ольга

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1927

Дочь: Мальгина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1929

Дочь: Мальгина Евгения

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
12.03.1936

Сын: Мальгин Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1939

Сын: Мальгин Игнат

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Скрыто настройками приватности
Совершение преступления
Неизвестно
6 месяцев тюрмы
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир
Смерть
02.01.1939
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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