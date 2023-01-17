Мальгин Игнатий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Федор
Мать: Мальгина Ольга
Рождение ребёнка
04.09.1927
Дочь: Мальгина Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1929
Дочь: Мальгина Евгения
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
12.03.1936
Сын: Мальгин Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1939
Сын: Мальгин Игнат
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Совершение преступления
Неизвестно
6 месяцев тюрмы
Работа или профессия
Неизвестно
Бригадир
Смерть
02.01.1939
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно