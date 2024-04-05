Булычёв Иван Иванович
Место рожденияТамбовская область, Кирсановский район, Шиновский с. совет, сл. Хахульщина
Дата рождения20.07.1895
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1895
Тамбовская область, Кирсановский район, Шиновский с. совет, сл. Хахульщина
Рождение ребёнка
06.12.1921
Сын: Булычёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Косарева Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
30.04.1927
Дочь: Щербинина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
03.02.1939
Дочь: Полякова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Военная служба
По 16.03.1943
Красноармеец 57 Зап. Стр. полка. "Трудовой фронт"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1943
Похороны
1943
Саратовская область, Татищевский район, д. Елховка
Кирсановский районный военный комиссариат прислал извещение о смерти и захоронении. Умер от эмфиземы лëгких.