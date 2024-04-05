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Булычёв Иван Иванович

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Место рождения

Тамбовская область, Кирсановский район, Шиновский с. совет, сл. Хахульщина

Дата рождения

20.07.1895

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1895

Отец: Булычёв Иван Максимович

Мать: Булычёва Александра Дмитриевна

Тамбовская область, Кирсановский район, Шиновский с. совет, сл. Хахульщина
Рождение ребёнка
06.12.1921

Сын: Булычёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1923

Сын: Булычёв Иван Иванович

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Косарева Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
30.04.1927

Дочь: Щербинина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Булычёв Алексей Иванович

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
03.02.1939

Дочь: Полякова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Военная служба
По 16.03.1943
Красноармеец 57 Зап. Стр. полка. "Трудовой фронт"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычёва Анастасия Степановна

Смерть
16.03.1943
Похороны
1943
Саратовская область, Татищевский район, д. Елховка
Кирсановский районный военный комиссариат прислал извещение о смерти и захоронении. Умер от эмфиземы лëгких.
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