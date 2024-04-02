Булычёв Алексей Иванович
Место рожденияТамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Дата рождения1931
Дата смерти26.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Смерть
26.07.1941
Лëнечка. Умер от дизентерии. Инфекционная больница была напротив кладбища. В бреду просил маму "Мама, пойдëм туда" и рукой показывал в сторону кладбища.