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Булычёв Алексей Иванович

Место рождения

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.

Дата рождения

1931

Дата смерти

26.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Булычёв Иван Иванович

Мать: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Смерть
26.07.1941
Лëнечка. Умер от дизентерии. Инфекционная больница была напротив кладбища. В бреду просил маму "Мама, пойдëм туда" и рукой показывал в сторону кладбища.
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