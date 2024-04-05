Булычёва (Сальникова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычёва (Сальникова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.

Дата рождения

22.12.1898

Дата смерти

21.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898

Отец: Сальников Степан Антонович

Мать: Сальникова Ольга Самсоновна

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
06.12.1921

Сын: Булычёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1923

Сын: Булычёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Косарева Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
30.04.1927

Дочь: Щербинина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Булычёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
03.02.1939

Дочь: Полякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычёв Иван Иванович

Смерть
21.01.1962
Куйбышев (Самара)
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