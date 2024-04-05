Булычёва (Сальникова) Анастасия Степановна
Место рожденияТамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Дата рождения22.12.1898
Дата смерти21.01.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
06.12.1921
Сын: Булычёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Тамбовская область, г. Кирсанов
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Косарева Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Рождение ребёнка
30.04.1927
Дочь: Щербинина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
03.02.1939
Дочь: Полякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Булычёв Иван Иванович
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1962
Куйбышев (Самара)