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Булычёв Иван Иванович

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Место рождения

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина

Дата рождения

1923

Дата смерти

16.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Булычёв Иван Иванович

Мать: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Военная награда
22.12.1942
Медаль "За оборону Ленинграда" № 01392 вручена 10.07.1943 г.
Военная награда
24.08.1943
Медаль "За отвагу" № 377198
Смерть
16.01.1944
Ленинградская область, Ориенбаумский район, д. Дятлица
Военная награда
17.01.1944
Орден Отечественной войны 2 степени. Посмертно.
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