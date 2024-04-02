Булычёв Иван Иванович
Место рожденияТамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Дата рождения1923
Дата смерти16.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Тамбовская область, г. Кирсанов, сл. Хохульщина
Военная награда
22.12.1942
Медаль "За оборону Ленинграда" № 01392 вручена 10.07.1943 г.
Военная награда
24.08.1943
Медаль "За отвагу" № 377198
Смерть
16.01.1944
Ленинградская область, Ориенбаумский район, д. Дятлица
Военная награда
17.01.1944
Орден Отечественной войны 2 степени. Посмертно.