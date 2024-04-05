Полякова (Булычёва) Мария Ивановна
Место рожденияТамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Дата рождения03.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1939
Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
10.04.1962
Г. Куйбышев (Самара)
Рождение ребёнка
20.08.1967
Сын: Поляков Владимир Николаевич
Г. Куйбышев (Самара)