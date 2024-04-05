Полякова (Булычёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Булычёва) Мария Ивановна

Полякова (Булычёва) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.

Дата рождения

03.02.1939

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1939

Отец: Булычёв Иван Иванович

Мать: Булычёва Анастасия Степановна

Тамбовская область, Кирсанов, Шиновский сельсовет. Сл. Хохульщина.
Рождение ребёнка
10.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Г. Куйбышев (Самара)
Рождение ребёнка
20.08.1967

Сын: Поляков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Г. Куйбышев (Самара)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close