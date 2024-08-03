Мозговой Василий Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Мозговой Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.
Дочь: Мозговая Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1910 ст.
Мать ребёнка: Мозговая Пераскева Андреевна
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все