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Мозговой Василий Борисович

Место рождения

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозговая Пераскева Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Мозговой Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1897 ст.

Дочь: Мозговая Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 30.05.1910 ст.

Сын: Мозговой Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мозговая Пераскева Андреевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все

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