Мозговой Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888 ст.
Дата смертиДо ?.11.1920 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1888 ст.
Отец: Мозговой Василий Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
17.01.1910г крестьянин Оренбургской губернии и уезда, Абрамовской волости, села Владимировки Михаил Васильевич Мозговой, православный, 22 лет, первым браком обвенчался с Илецкой мещанской дочерью Пара... Показать все
Восприемник
04.11.1910 ст.
В семье Самарской губернии, Бугурусланского уезда, Старососнинской волости, деревни Удельной крестьянина Павла Герасимовича Кожевникова и законной жены его Дарьи Ивановны, оба православных, родился 02... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.
Дочь: Мозговая Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1914 ст.
Сын: Мозговой Александр Михайлович
Мать ребёнка: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна
В семье Оренбургской губернии Абрамовской волости села Владимировки крестьянина Михаила Васильевича Мозговова и законной жены его Пераскевы Ивановны (вторая супруга Матвея Ананьевича Дергунова, мать В... Показать все
Смерть
До ?.11.1920 ст.