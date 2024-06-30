Мозговая Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.08.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912 ст.
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Крещение
15.08.1912 ст.
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Смерть
Неизвестно