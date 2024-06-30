Мозговая Наталья Михайловна 12.08.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозговая Наталья Михайловна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

12.08.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912 ст.

Отец: Мозговой Михаил Васильевич

Мать: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Крещение
15.08.1912 ст.
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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