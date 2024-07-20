Мозговой Александр Михайлович 07.07.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозговой Александр Михайлович

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

07.07.1914 ст.

Дата смерти

19.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914 ст.

Отец: Мозговой Михаил Васильевич

Мать: Дергунова-Мозговая (Кусакина) Прасковья (Параскева) Ивановна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Оренбургской губернии Абрамовской волости села Владимировки крестьянина Михаила Васильевича Мозговова и законной жены его Пераскевы Ивановны (вторая супруга Матвея Ананьевича Дергунова, мать В... Показать все
Крещение
08.07.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Оренбургской губернии Абрамовской волости села Владимировки крестьянина Михаила Васильевича Мозговова и законной жены его Пераскевы Ивановны (вторая супруга Матвея Ананьевича Дергунова, мать В... Показать все
Смерть
19.07.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
19.07.1914 умер и 19.07.1914г погребен Илецкого мещанина Михаила Мозголова (первый супруг Прасковьи Ивановны Дергуновой, здесь он записан как Мозголов, а ни Мозговой) сын Александр. Возраст умершего: ... Показать все
Похороны
19.07.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
19.07.1914 умер и 19.07.1914г погребен Илецкого мещанина Михаила Мозголова (первый супруг Прасковьи Ивановны Дергуновой, здесь он записан как Мозголов, а ни Мозговой) сын Александр. Возраст умершего: ... Показать все

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