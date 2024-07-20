Мозговой Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1914 ст.
Дата смерти19.07.1914 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914 ст.
В семье Оренбургской губернии Абрамовской волости села Владимировки крестьянина Михаила Васильевича Мозговова и законной жены его Пераскевы Ивановны (вторая супруга Матвея Ананьевича Дергунова, мать В... Показать все
Крещение
08.07.1914 ст.
В семье Оренбургской губернии Абрамовской волости села Владимировки крестьянина Михаила Васильевича Мозговова и законной жены его Пераскевы Ивановны (вторая супруга Матвея Ананьевича Дергунова, мать В... Показать все
Смерть
19.07.1914 ст.
19.07.1914 умер и 19.07.1914г погребен Илецкого мещанина Михаила Мозголова (первый супруг Прасковьи Ивановны Дергуновой, здесь он записан как Мозголов, а ни Мозговой) сын Александр. Возраст умершего: ... Показать все
Похороны
19.07.1914 ст.
19.07.1914 умер и 19.07.1914г погребен Илецкого мещанина Михаила Мозголова (первый супруг Прасковьи Ивановны Дергуновой, здесь он записан как Мозголов, а ни Мозговой) сын Александр. Возраст умершего: ... Показать все