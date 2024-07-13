Мозговая Ефросиния Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1897 ст.
Отец: Мозговой Василий Борисович
Мать: не указана
Восприемник
15.08.1912 ст.
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
07.02.1914г крестьянин Самарской губернии Ново-Узенского уезда волости Черебаевской села Красного Яра Александр Иванович Мещеряков, православный, 18 лет и 5 месяцев, первым браком обвенчался с Илецкой... Показать все
Смерть
Неизвестно