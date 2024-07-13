Мозговая Ефросиния Васильевна Вычислено 1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозговая Ефросиния Васильевна

Место рождения

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Вычислено 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897 ст.

Отец: Мозговой Василий Борисович

Мать: не указана

Владимировская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Восприемник
15.08.1912 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье крестьянина Оренбургской губернии Абрамовской волости, села Владимирского Михаила Васильевича Мозгового (первый супруг прабабушки Пра(о)сковьи Ивановны) и его законной жены Пераскевы Ивановны,... Показать все
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Муж: Мещеряков Александр Иванович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
07.02.1914г крестьянин Самарской губернии Ново-Узенского уезда волости Черебаевской села Красного Яра Александр Иванович Мещеряков, православный, 18 лет и 5 месяцев, первым браком обвенчался с Илецкой... Показать все
Смерть
Неизвестно

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