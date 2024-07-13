Мещеряков Александр Иванович Вычислено ?.09.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещеряков Александр Иванович

Место рождения

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Вычислено ?.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Жена: Мозговая Ефросиния Васильевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
07.02.1914г крестьянин Самарской губернии Ново-Узенского уезда волости Черебаевской села Красного Яра Александр Иванович Мещеряков, православный, 18 лет и 5 месяцев, первым браком обвенчался с Илецкой... Показать все
Смерть
Неизвестно

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