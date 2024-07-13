Мещеряков Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.09.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено ?.09.1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
07.02.1914г крестьянин Самарской губернии Ново-Узенского уезда волости Черебаевской села Красного Яра Александр Иванович Мещеряков, православный, 18 лет и 5 месяцев, первым браком обвенчался с Илецкой... Показать все
Смерть
Неизвестно