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Мозговой Иван Васильевич

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Вычислено 30.05.1910 ст.

Дата смерти

02.05.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 30.05.1910 ст.

Отец: Мозговой Василий Борисович

Мать: Мозговая Пераскева Андреевна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все
Крещение
30.05.1910 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все
Смерть
02.05.1912 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
02.05.1912 умер и 03.05.1912г погребен крестьянина Оренбургской губернии и уезда села Владимировки Василия Борисовича Мозгового сын Иван. Возраст умершего: 1 1/2 года. От чего умер: от кори. Кто испов... Показать все

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