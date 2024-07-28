Мозговой Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 30.05.1910 ст.
Дата смерти02.05.1912 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 30.05.1910 ст.
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все
Крещение
30.05.1910 ст.
В семье Илецкого мещанина Василия Борисовича Мозгового (первый муж Прасковьи Ивановны - Михаил Васильевич, возможно, это его отец) и законной жены его Пераскевы Андреевны, оба православных, родился 30... Показать все
Смерть
02.05.1912 ст.
02.05.1912 умер и 03.05.1912г погребен крестьянина Оренбургской губернии и уезда села Владимировки Василия Борисовича Мозгового сын Иван. Возраст умершего: 1 1/2 года. От чего умер: от кори. Кто испов... Показать все