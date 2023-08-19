Тошков Родион Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1730
Отец: Тошков Федор
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Около 1754
Жена: Тошкова Пелагея Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Тошкова Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Тошкова Пелагея Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Смерть
Неизвестно