Тошков Родион Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТошков Родион Федорович

Тошков Родион Федорович

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Тошков Федор

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Бракосочетание
Около 1754

Жена: Тошкова Пелагея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Тошкова Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Тошкова Пелагея Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close