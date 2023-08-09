Тошков Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Овчинникова Василиса Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно