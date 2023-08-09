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Тошков Федор

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Тошков Родион Федорович

Мать ребёнка: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Тошков Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Овчинникова Василиса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно