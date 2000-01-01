Лузин Григорий Иванович
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения17.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1870
Отец: Лузин Иван Петрович
Мать: Лузина Евдокия Фёдорова
c Селитьба
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Лузина Александрия Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Лузина Александрия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно