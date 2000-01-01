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Лузин Григорий Иванович

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

17.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1870

Отец: Лузин Иван Петрович

Мать: Лузина Евдокия Фёдорова

c Селитьба
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Лузина Александрия Ивановна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лузин Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Лузина Александрия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Александрия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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