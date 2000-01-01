Лузин Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лузина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно