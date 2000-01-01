Лузин Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Леонид Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лузин Григорий Иванович

Мать: Лузина Александрия Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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