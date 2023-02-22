Лузина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузин Леонид Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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