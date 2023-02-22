Лузина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузин Леонид Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузин Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно