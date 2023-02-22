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Лузин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.
1868 г.р.
1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Лузин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.04.1868

Сын: Лузин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Лузин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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