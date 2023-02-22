Лузин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Лузин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
?.04.1868
Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
17.01.1870
Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
07.06.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лузина Евдокия Фёдорова
Смерть
Неизвестно