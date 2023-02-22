Лузина Евдокия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1865
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.04.1868
Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1870
Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.06.1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно