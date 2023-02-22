Лузина Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузина Евдокия Фёдорова

Лузина Евдокия Фёдорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.
1868 г.р.
1870 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.04.1868

Сын: Лузин Василий Иванович

Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1870

Сын: Лузин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузин Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close