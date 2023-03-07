Смирнова (Стефанова) Анастасия Семёнова
Место рождения
Дата рождения06.03.1855
Дата смерти15.08.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855
Отец: Семён Стефанов
Мать: Анна (Иванова)
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Чистякова Мария Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Бракосочетание
19.09.1876
Муж: Смирнов Иосиф ст
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877
Дочь: Феодосия Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Шекина - Зарянкина Ефросинья Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
15.12.1882
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
31.05.1885
Сын: Смирнов Иван Иосифов
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
04.08.1887
Дочь: Мария мл.
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
16.05.1891
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Васильева Ольга Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
14.07.1895
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия Иосифова
Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст
Смерть
15.08.1908
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище