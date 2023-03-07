Смирнова (Стефанова) Анастасия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Стефанова) Анастасия Семёнова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.03.1855

Дата смерти

15.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1855

Отец: Семён Стефанов

Мать: Анна (Иванова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Чистякова Мария Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Бракосочетание
19.09.1876

Муж: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877

Дочь: Феодосия Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Шекина - Зарянкина Ефросинья Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Смирнов Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1885

Сын: Смирнов Иван Иосифов

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Дочь: Мария мл.

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Смирнов Фёдор Иосифов

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Васильева Ольга Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Смирнов Владимир Иосифов

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия Иосифова

Отец ребёнка: Смирнов Иосиф ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.08.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от разрыва сердца
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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