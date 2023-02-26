Анна (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна (Иванова)

Анна (Иванова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

28.11.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1830

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1832

Сын: Лукошкин Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1832

Сын: Лукошкин Алексей мл

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
19.01.1835

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1837

Дочь: Фандырева Марфа Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1839

Дочь: Пятковская Екатерина ст

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
20.02.1844

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Рождение ребёнка
03.04.1846

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1847

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1849

Сын: Дометий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1855

Дочь: Смирнова Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Стефанов

Смерть
28.11.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close