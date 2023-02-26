Анна (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смерти28.11.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Лукошкин Алексей мл
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Фандырева Марфа Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Пятковская Екатерина ст
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Дометий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Дочь: Смирнова Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Муж: Семён Стефанов