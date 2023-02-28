Смирнов Иван Иосифов
Место рождения
Дата рождения31.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1885
Отец: Смирнов Иосиф ст
Бракосочетание
25.01.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1913
Мать ребёнка: Смирнова Ефимия Леонтиева
Рождение ребёнка
22.08.1918
Мать ребёнка: Смирнова Ефимия Леонтиева
Смоленская обл., г. Демидов, ул. Аолевая, 78
Смерть
Неизвестно