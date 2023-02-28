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Смирнов Иван Иосифов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1885

Отец: Смирнов Иосиф ст

Мать: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1906

Жена: Смирнова Ефимия Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Смирнов Василий Иванов

Мать ребёнка: Смирнова Ефимия Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1918

Сын: Смирнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Ефимия Леонтиева

Смоленская обл., г. Демидов, ул. Аолевая, 78
Смерть
Неизвестно
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