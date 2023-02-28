Смирнова (Земцева) Ефимия Леонтиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1906
Муж: Смирнов Иван Иосифов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1913
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иосифов
Рождение ребёнка
22.08.1918
Отец ребёнка: Смирнов Иван Иосифов
Смоленская обл., г. Демидов, ул. Аолевая, 78
Смерть
Неизвестно