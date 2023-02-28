Смирнова (Земцева) Ефимия Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Земцева) Ефимия Леонтиева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1906

Муж: Смирнов Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Смирнов Василий Иванов

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1918

Сын: Смирнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Иосифов

Смоленская обл., г. Демидов, ул. Аолевая, 78
Смерть
Неизвестно
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