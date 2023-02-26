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Смирнов Иосиф ст

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

16.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Смирнов Прохор Ефремов

Мать: Смирнова ?

Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Чистякова Мария Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Бракосочетание
19.09.1876

Жена: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877

Дочь: Феодосия Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1878

Дочь: Шекина - Зарянкина Ефросинья Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1882

Сын: Смирнов Михаил Иосифов

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1885

Сын: Смирнов Иван Иосифов

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Дочь: Мария мл.

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Смирнов Фёдор Иосифов

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Дочь: Васильева Ольга Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Смирнов Владимир Иосифов

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.01.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: убит деревом в лесу
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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