Смирнов Иосиф ст
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти16.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Смирнов Прохор Ефремов
Мать: Смирнова ?
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Чистякова Мария Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Бракосочетание
19.09.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1877
Дочь: Феодосия Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
17.06.1878
Дочь: Шекина - Зарянкина Ефросинья Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
15.12.1882
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
31.05.1885
Сын: Смирнов Иван Иосифов
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
04.08.1887
Дочь: Мария мл.
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
16.05.1891
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
До 1894
Дочь: Васильева Ольга Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
14.07.1895
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Смирнова Анастасия Семёнова
Смерть
16.01.1910
Причина смерти: убит деревом в лесу
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище