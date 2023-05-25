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Колупаев Иван Фёдорович

Место рождения

Курганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное

Дата рождения

1901

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колупаев Фёдор

Мать: не указана

Курганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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