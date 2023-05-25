Колупаев Иван Фёдорович
Место рожденияКурганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное
Дата рождения1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Колупаев Фёдор
Мать: не указана
Курганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана