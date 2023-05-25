Кучина (Колупаева) Зоя Ивановна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКолупаев Иван Фёдорович1901 г.р.
Супруги
Кучин Прокопий ЗиновьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колупаев Иван Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучин Прокопий Зиновьевич
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область