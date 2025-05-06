Колупаев Григорий Иванович Около 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаев Григорий Иванович

Автор
АЖ
Жигайлов А.

мужской, родился Около 1930, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

умер Около 1930, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Отец
Колупаев Иван Фёдорович1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Колупаев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения не точная

Смерть
Около 1930
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

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