Колупаев Григорий Иванович
мужской, родился Около 1930, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
умер Около 1930, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Колупаев Иван Фёдорович
Мать: не указана
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Около 1930
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Дата рождения не точная