Колупаев Дионисим Иванович Около 1933 — найти родственников по фамилии на Familio

Колупаев Дионисим Иванович

Автор
АЖ
Жигайлов А.

мужской, родился Около 1933, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

умер Неизвестно, Кислое, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Отец
Колупаев Иван Фёдорович1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Колупаев Иван Фёдорович

Мать: не указана

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения не точная

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Кислое, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата смерти неизвестна

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