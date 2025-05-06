Колупаев Дионисим Иванович
мужской, родился Около 1933, Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
умер Неизвестно, Кислое, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Колупаев Иван Фёдорович
Мать: не указана
Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Кислое, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Дата рождения не точная