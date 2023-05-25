Колупаев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: не указана
Курганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колупаев Степан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
д. Толстопятово, Челябинская обл., Куртамышский р-н, Ярковский с/с,
Рождение ребёнка
20.11.1920
Мать ребёнка: не указана
д.Толстопятово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана