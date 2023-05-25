Колупаев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Колупаев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Курганская обл., Куртамышский р-н, д. Приречное
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колупаев Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д. Толстопятово, Челябинская обл., Куртамышский р-н, Ярковский с/с,
Рождение ребёнка
20.11.1920

Сын: Колупаев Яков Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

д.Толстопятово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

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