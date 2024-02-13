Колупаев Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Колупаев Фёдор
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Награда
30.05.1951
Награждение @Степан Фёдорович Колупаев Орденом Славы III степени Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero121797337/
Смерть
Неизвестно