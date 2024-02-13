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Колупаев Степан Фёдорович

Место рождения

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колупаев Фёдор

Мать: не указана

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Награда
30.05.1951
Награждение ﻿@Степан Фёдорович Колупаев﻿ Орденом Славы III степени Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero121797337/
Смерть
Неизвестно

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