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Колупаев Яков Фёдорович

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Место рождения

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.11.1920

Дата смерти

15.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920

Отец: Колупаев Фёдор

Мать: не указана

Приречная, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
1940 или 1946
Участник ВОВ 1941-1945
Рождение ребёнка
15.04.1947

Дочь: Шуткевич (Колупаева) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна

Рождение ребёнка
22.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна

Смерть
15.10.2010

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