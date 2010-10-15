Колупаев Яков Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.11.1920
Дата смерти15.10.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1920
Отец: Колупаев Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
1940 или 1946
Участник ВОВ 1941-1945
Рождение ребёнка
15.04.1947
Дочь: Шуткевич (Колупаева) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колупаева (Кучина) Степанида Зиновьевна
Смерть
15.10.2010