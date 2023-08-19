Черкасова (Варварина) Аграфена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Черкасова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Черкасова Федосья Федоровна
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Черкасова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Черкасова Елена Федоровна
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Черкасов Константин Федорович
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Черкасова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Черкасов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно