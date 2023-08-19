Черкасова (Варварина) Аграфена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Варварина) Аграфена Яковлевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Варварин Яков Макарович

Мать: Варварина Софья Захарьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Черкасова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Черкасова Федосья Федоровна

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Черкасова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Черкасова Елена Федоровна

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Черкасов Павел Федорович

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Черкасов Константин Федорович

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Черкасова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Черкасов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Черкасов Федор Акимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Федор Акимович

Смерть
Неизвестно
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